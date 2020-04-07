В Ленобласти возбуждено уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Санкт-Петербург, 7 апреля. Следователи возбудили уголовное дело после появления фейков о мерах, принимаемых для нераспространения коронавирусной инфекции. Причиной стали ролики в Сети о военной технике, якобы установленной у Волхова в Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным следователей, в Сети появилась «информация о нахождении бронетехники с оружием на границе города Волхова Ленинградской области в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом». В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.

Днем ранее RT сообщал, что сотрудники прокуратуры выявили недостоверные сообщения о COVID-19 в пяти российских регионах. Фейки были выявлены органами прокуратуры Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области. Они распространялись в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Газета «Известия» писала, что в Магнитогорске местному жителю вынесен приговор за ложную информацию о коронавирусе. Мужчина во «ВКонтакте» в комментариях одной из публикаций разместил фейк о невозможности покинуть город из-за COVID-19.

Отметим, российский сегмент Интернета регулярно пополняется новыми фейками о коронавирусе. В Сети распространяется дезинформация о количестве заболевавших и происхождении вируса. Федеральное агентство новостей рассказало ранее, по каким признакам можно распознать фейк, и представило топ ложных сообщений на тему коронавируса.