Весенняя уборка в Петербурге пройдет без помощи горожан из-за пандемии

Санкт-Петербург, 7 апреля. Весенняя уборка началась в Петербурге еще в конце февраля, сообщил губернатору Северной столицы Александру Беглову вице-губернатор Николай Бондаренко.

7 апреля Александр Беглов заслушал доклад вице-губернатора на тему «Проведение весеннего месячника по благоустройству». По словам Николая Бондаренко, город будет впервые приведен в порядок без помощи жителей из-за карантинных мер, принятых на фоне распространения коронавируса. Как ранее сообщала «Газета.ру», по той же причине были отменены субботники и в Москве. Как отмечает вице-губернатор, уборка города началась еще в конце зимы.

«На прошлой неделе начали производить дезинфекцию остановок. В первую очередь обрабатывают павильоны возле станций метро и транспортно-пересадочные пункты, обслуживающие несколько маршрутов общественного транспорта», — говорилось в докладе.

Также коммунальные службы приступили к дезинфекции автодорог — их будут обеззараживать ежедневно.

Городские садовники готовятся к высадке цветов. В Петербурге будет посажено более 600 тыс. цветов виолы, 6,4 млн однолетних цветов, 16 тыс. многолетников. За весну и осень в городе высадят около 12 тыс. деревьев.

Согласно данным комитета по благоустройству, было вывезено более 11 тыс. кубометров мусора и листвы, собранных во время месячника с внутриквартальных территорий.

Ранее сообщалось, что в рамках месячника также пройдет и уборка парадных и лифтов. Будут очищены входные двери, а также шахты мусоропроводов.