Беглов и члены Госсовета обсудили борьбу с коронавирусом в регионах

Санкт-Петербург, 7 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Заседание проводил мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи. Участниками телемоста стали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Федеральной службы по защите прав потребителей Анна Попова, руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко и главы регионов.

Беглов озвучил вопрос о поставках в Петербург средств индивидуальной защиты, доплатах медицинским работникам и поставках техники в больницы. Голикова поручила усилить взаимодействие регионов при возвращении россиян из зарубежных поездок.

Как пишут «Невские новости», Попова напомнила о необходимости дезинфицировать улицы населенных пунктов специальными растворами. Они безвредны для людей, животных и птиц, но убивают вирусы.

Беглов рассказал коллегам, как в Петербурге продолжается оснащение медучреждений современным оборудованием на средства федерального бюджета. Город получил на эти нужды 3,5 млрд рублей.

Ранее об этом губернатор Петербурга доложил президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что сейчас в городе имеется 2644 койки, к концу апреля организуют еще 2767 коек.

Власти Петербурга продолжают разрабатывать меры поддержки населения на фоне эпидемии коронавируса. Для учащихся льготных категорий организовали раздачу в школах бесплатных продуктовых наборов.