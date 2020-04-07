Беглов напомнил о выдаче продуктов школьникам льготных категорий

Санкт-Петербург, 7 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что с 6 апреля во всех школах выдают продуктовые наборы. Об этом он написал на странице «Вконтакте».

Наборы предназначены для льготных категорий школьников. Власти Петербурга собрали 255 тысяч наборов, в них входят продукты длительного хранения.

В школах города работают дежурные, которые по телефону ответят на вопросы родителей. Забрать продукты можно в течение всего апреля.

«Через неделю начнем выдачу продуктов и родителям дошколят», — написал Беглов.

Ранее сообщалось, что Беглов внес правки в постановление о мерах противодействия коронавирусу. Согласно изменениям, режим самоизоляции продлили для пожилых петербуржцев до конца апреля. После завершения карантина они получат по две тысячи рублей.

Школы города перешли на дистанционное обучение до конца месяца. Все рекомендации по дистанционному образованию можно узнать на сайте Минпросвещения России.

4 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города рассказал, как осваиваются средства, перечисленные из федерального бюджета на оснащение медицинских учреждений.