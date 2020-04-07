Храмы Петербурга не будут закрывать на Пасху

Санкт-Петербург, 7 апреля. Богослужения в Казанском, Троице-Измайловском, Спасо-Преображенском и других храмах Петербурга проводят в онлайн-формате.

РПЦ планирует расширить список храмов, из которых будет вестись трансляция. Глава сектора коммуникаций Наталья Родоманова попросила воздержаться от посещения религиозных учреждений на время самоизоляции.

При этом священнослужители продолжают работать во всех городских храмах. Родоманова добавила, что Пасху обязательно отпразднуют. Она посоветовала молиться дома.

«Как сказано в Евангелии, «приходящего ко Мне не изгоню вон». Сами священнослужители запирать храмы на ключ не будут», — сказала Родоманова, ее слова приводит издание «Петербургский дневник».

Пасха является символом воскрешения, победы над смертью. На протяжении многих веков христианство переживало немало испытаний. Даже в самые темные времена Россия праздновала Пасху.

В этом году в России Пасха отмечается 19 апреля. Накануне в Иерусалиме состоится церемония схождения Благодатного огня, который доставят в Москву спецрейсом.

В связи с неблагополучной ситуацией с коронавирусом в Израиле на церемонии будет присутствовать ограниченное количество человек.