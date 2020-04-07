Застрявшие на Мальдивах петербуржцы рассказали об условиях изоляции

Мале, 7 апреля. Застрявшие из-за пандемии коронавируса на Мальдивах жители Северной столицы рассказали об условиях изоляции в тропическом государстве.

Один из петербуржцев поблагодарил журналистов и представителей власти за внимание, благодаря которому ситуация туристов стабилизировалась.

«Мы обеспечены всем необходимым: вода, еда, крыша над головой», — рассказал наш соотечественник.

Как сообщил телеканалу «Санкт-Петербург» турист, последних остававшихся в отеле россиян (41 человек) перевезли в отель на другой остров. Там ожидают своих рейсов все туристы. Для них на Мальдивах открыты три острова, остальные изолированы ввиду карантинных мер.

Петербуржец отметил, что всего на Мальдивах находятся 1,5 тысячи наших соотечественников. Из них около 400 на данный момент ожидают вылета.

Напомним, что 4 апреля все авиарейсы для вывоза россиян из-за границы решением государства были временно приостановлены. Это было сделано для предотвращения распространения COVID-19. С 6 апреля авиарейсы снова возобновились.