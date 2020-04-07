Власти Петербурга поручили «Водоканалу» дезинфицировать улицы

Санкт-Петербург, 7 апреля. Дороги Петербурга начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Комитет по благоустройству распорядился дезинфицировать дороги с 7 апреля. Роспотребнадзор порекомендовал использовать раствор гипохлорита натрия 0.06%.

Это средство улучшит санитарную обстановку в Петербурге. В такой концентрации раствор не опасен для человека, животных и растений, но убивает вирусы.

Дезинфекция будет проводиться ежедневно. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выделил 16 тонн реагента для обеззараживания города.

В первую очередь обработают автобусные павильоны около станций метро и транспортно-пересадочные пункты, которые обслуживают несколько маршрутов.