Три человека в Петербурге нарушили карантин после заграничных поездок

Санкт-Петербург, 7 апреля. Полиция Петербурга выявила трех человек, которые нарушили самоизоляцию после заграничных поездок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Двух нарушителей изолировали в обсерваторе, а третьего с повышенной температурой отправили в больницу. Одна из нарушительниц была выявлена в Василеостровском районе.

Девушка вернулась в Петербург после поездки в Норвегию. Она получила предписание оставаться дома, однако 23-летняя уроженка Архангельска проигнорировала правила. Нарушительница проводила время в компании друзей, создавая угрозу для их здоровья.

Полиция составила протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Сейчас нарушительница находится в пансионате «Заря». Второй случай также произошел в Василеостровском районе.

Молодой человек вернулся из Норвегии после учебной командировки. У него была повышенная температура, но 21-летний нарушитель не сообщил об этом. Его доставили в больницу имени Боткина.

Третье нарушение зафиксировали в Калининском районе — 60-летний петербуржец вернулся из Турции. Несмотря на предписание, он ездил по городу на автомобиле Renault. Полицейские составили протокол и отправили нарушителя в обсерватор.

За последние сутки в Москве выявили семь нарушителей режима самоизоляции. Больные коронавирусом с легкими симптомами должны были лечиться дома. Им выписали штраф.