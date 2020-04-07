Названа причина, по которой Петербург отстает от Москвы по числу больных Covid-19

Санкт-Петербург, 7 апреля. Петербург отстает от Москвы на три недели в развитии эпидемии потому, что петербургская система здравоохранения сохранила в себе черты массовой советской медицины. К такому выводу пришел представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, сообщают «Невские новости».

По словам Соловейчика, медицина в Петербурге не подвергалась оптимизации, поэтому сохранила возможность делать более успешный охват пациентов в случае эпидемий. Совершенно противоположная ситуация сложилась в Москве и Италии, где в ходе оптимизации от советской модели перешли к итальянской, считает эксперт.

«Поэтому прежде всего действия властей заслуживают благодарности в том плане, что они не допустили оптимизации по московскому сценарию в нашем городе медицины и связанных с ней отраслей, например, аптечного дела», – пояснил Владимир Соловейчик.

Он также отметил, что в настоящее время городскими властями предпринимаются все меры для нераспространения коронавируса. В домах моются подъезды, в метрополитене обрабатываются вагоны.

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город отстает от столицы по развитию ситуации с коронавирусом на несколько недель. В связи с этим, как отметил губернатор, нужно принимать более жесткие меры для борьбы с пандемией, пишет «Газета.ru».