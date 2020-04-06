Правительство Ленобласти опровергло новость о гибели больного коронавирусом

Санкт-Петербург, 6 апреля. Информация о смерти пациента больницы имени Боткина, у которого было подтверждено наличие коронавирусной инфекции, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ранее ряд региональных СМИ сообщил о том, что якобы в Ленобласти была зафиксирована первая гибель зараженного коронавирусом. Говорилось, летальный исход будто бы произошел в понедельник в больнице имени Боткина.

«Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», житель Санкт-Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовке Всеволожского района Ленинградской области – жив», – опровергли в пресс-службе правительства Ленобласти, пожелав здоровья данному пациенту.

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город отстает от Москвы по развитию ситуации с коронавирусом буквально на три недели. Глава Петербурга также дал поручение развернуть в городе до конца апреля еще несколько тысяч коек для пациентов с коронавирусом и призвал усилить контроль за тем, соблюдают ли горожане, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими, режим самоизоляции.