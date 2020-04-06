Руководство «Пулково» опровергло сообщения о заражении сотрудника аэропорта коронавирусом

Санкт-Петербург, 6 апреля. Ни у одного из сотрудников петербургского аэропорта «Пулково» не было обнаружено коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС).

«Ни у одного из сотрудников ВВСС не был обнаружен COVID-19», — сообщили в пресс-службе ВВСС.

Пассажиропоток в «Пулково» резко снизился на фоне эпидемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор настоятельно рекомендовали гражданам максимально сократить передвижения, отказавшись от поездок.

Напомним, что в китайской Ухани в декабре прошлого года были зафиксированы первые случаи пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке болезни статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, сегодня во всем мире выявлено более 1,2 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 70 тысяч человек, более 260 тысяч пациентов выздоровели.