Петербуржец рассказал, как обезопасить себя от коронавируса в коммунальной квартире

Санкт-Петербург, 6 апреля. Петербуржец рассказал о том, как минимизировать риск заражения опасной коронавирусной инфекцией в коммунальной квартире. В 2019 году в Северной столице начитывалось 68 тысяч горожан, живущих в коммуналках.

Соблюдать рекомендации по режиму самоизоляции в таких квартирах достаточно непросто, а порой просто невозможно. У жильцов общие душ, туалет и кухня. Также обстоят дела и с соблюдением безопасной дистанции в полтора метра, но сознательные люди находят способы придерживаться правил гигиены даже в подобных условиях.

Житель 36-комнатной коммунальной квартиры Кирилл рассказал, что вместе с соседями принял решение усилить меры безопасности против коронавируса. Жильцы договорились проводить дезинфекцию общего пространства, а также ручек дверей два раза в неделю. Эти правила касаются и уборки душевых, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Что касается времяпрепровождения на общей кухне, то для собственной безопасности было решено, что там не будут собираться больше трех человек. Кирилл говорит, что его соседи стали внимательнее следить за гигиеной рук, а также чаще обрабатывать поверхности газовых плит.

Он отметил, что жильцы покидают квартиру только для того, чтобы сходить за продуктами, преимущественно утром, потому что в это время там нет скопления покупателей. Некоторые продолжают выходить на работу, но большая часть соседей соблюдает режим строгой самоизоляции.

Кирилл заверил, что люди предприняли все необходимые меры профилактики. Он отметил, что если у кого-то из жильцов обнаружат подозрение на коронавирус, то придется изолировать целый этаж, где живут порядка 70 петербуржцев.