Опубликован список поручений Беглова по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов озвучил меры, которые вошли в список поручений по борьбе с распространением опасной коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление было сделано во время рабочего совещания с членами городского правительства.

Градоначальник распорядился активизировать работу с управляющими компаниями по вопросам уборки подъездов. По мнению Беглова, представители данных организаций должны следить за местными жителями, находящимися в самоизоляции, в том числе за людьми преклонного возраста.

«Город нужно мыть, не только лестничные площадки, но и улицы, и фасады», — заявил он.

Беглов призвал контролировать процесс дистанционного обучения для школьников, а также попросил представителей бизнеса помочь с приобретением техники, которая нужна для удаленного обучения на дому. Подобными устройствами необходимо обеспечить детей из малообеспеченных семей.

Также губернатор поручил представителям местного самоуправления контролировать закрытие детских и спортивных площадок. Беглов считает, что необходимо поддержать медиков, социальных работников, а также правоохранителей, следящих за изолированными людьми.

Глава Петербурга заявил, что в ближайшие 10 дней в городе появятся 5411 коек с необходимым оборудованием для ухода за больными коронавирусной инфекцией. К концу месяца число коек должно возрасти до 12 тысяч.