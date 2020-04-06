Дополнительные меры поддержки пенсионеров разработают в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Городское руководство разработает меры поддержки для пенсионеров и проконтролирует работу дежурных детских садов в Петербурге. Соответствующее поручение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов во время онлайн-заседания правительства.

Беглов также поручил главам городских районов проконтролировать работу управляющих компаний по уборке территорий. Губернатор заявил о необходимости взять на особый контроль вопрос, касающийся дежурных дошкольных учреждений. Беглов считает, что в ближайшем будущем придется увеличить их число.

Градоначальник напомнил, что необходимо разработать эффективную схему работы дистанционного обучения, а также призвал представителей бизнеса помочь обеспечить школьников цифровой техникой для обучения на дому.