Беглов призвал лучше информировать петербуржцев о необходимости самоизоляции

Санкт-Петербург, 6 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал лучше информировать жителей города о необходимости самоизоляции.

Выступая на заседании петербургского правительства, которое прошло в режиме онлайн, Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы на три недели по распространению коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что информирование петербуржцев о необходимости самоизоляции играет важную роль, поскольку в данном случае «цена вопроса — это жизнь», отметили «Невские новости».

Глава Северной столицы также поручил за ближайшие 10 дней создать более 5 тысяч коек в больницах. По его словам, до конца месяца число коек должно возрасти до 12 тысяч.

В понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в России число заразившихся превысило шесть тысяч человек. За минувшие сутки от инфекции скончались два пациента в Подмосковье и Республике Коми.