Аллея городов-героев появится к 9 Мая в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Украшать Северную столицу к Дню Победы начнут с 23 апреля. Оформлять общественное пространство и другие объекты Петербурга будут в два этапа. Об этом сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

По имеющимся данным, основную программу украшения города к празднику должны завершить к 4 мая. На оформление города уйдет порядка 6 тысяч праздничных элементов. Основными украшениями станут копии знамени Победы, флаги России, праздничные композиции на опорах освещения, а также виниловые баннеры, передает «Петербургский дневник».

Также украсят все основные автомагистрали города и проспекты. Всего планируется торжественно оформить порядка 130 адресов, некоторые из них украсят к Дню Победы впервые.

«Это Миллионная улица, Большая Морская улица, Потемкинская улица, Заневская площадь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на стрелке Васильевского острова жители Петербурга смогут увидеть аллею городов-героев. В центре композиции будет размещена стела «Ленинград», а по обе стороны от нее будут стоять еще 12 фигур, на которых будут изображены гербы городов-героев.

Отмечается, что масштабную экспозицию фотохроники разместят около Невского проспекта и Исаакиевского собора.