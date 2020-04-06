Неизвестные избили доставившего им продукты курьера в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Трое неизвестных избили и ограбили курьера, доставившего им продукты в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 апреля. К правоохранителям обратился молодой человек, работающий курьером. По его словам, вечером около жилого дома на 2-м Муринском проспекте его избили трое неизвестных мужчин. Хулиганы набросились на него с кулаками и отобрали продукты, которые сами же ранее и заказали. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобиле «Тойота», передает «Петербургский дневник».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В данный момент правоохранители разыскивают нападавших.