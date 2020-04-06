В Петербурге задержали мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней

Санкт-Петербург, 6 апреля. 33-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю во время совместного распития спиртных напитков в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, преступление произошло в ночь на 4 апреля в одной из квартир жилого дома на улице Маршала Казакова. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что мужчина напоил ее, после чего воспользовался ее беспомощным состоянием и надругался на ней.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался приезжий мужчина, который не имеет постоянной регистрации на территории РФ.

В данный момент стражи правопорядка устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки. По имеющейся информации, подозреваемый, находясь в подъезде жилого дома в городе Зеленограде, напал на 23-летнюю девушку и надругался над ней, передает РИАМО.