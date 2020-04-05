Смольный уточнил список предприятий, которым разрешено продолжить работу

Санкт-Петербург, 5 апреля. Власти Санкт-Петербурга разъяснили, какие предприятия допускаются к продолжению деятельности во время нерабочей недели. Ранее об этом говорилось в постановлении городского правительства о мерах по борьбе с коронавирусом.

По данным Смольного, в список вошли предприятия, необходимые для жизнеобеспечения города, в том числе организации торговли, кредитные учреждения, медучреждения и аптеки, передают «Невские новости».

Кроме того, продолжить работу смогут непрерывно действующие предприятия из сфер водоочистки и водоотведения, энергетики, теплоснабжения, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей.

«Указанные организации могут осуществлять деятельность только при условии выполнения необходимых противоэпидемических мероприятий и соблюдении ряда требований, которые должны быть утверждены Стандартом безопасной деятельности организации», — уточнили в Смольном.

По последним данным, в Северной столице зафиксирован 191 случай заражения коронавирусной инфекцией, 20 из которых были выявлены в течение прошедших суток. Выздороветь смогли семь пациентов, двое скончались.