Беглов предложил горожанам поделиться техникой для учебы со школьниками

Санкт-Петербург, 5 апреля. Власти Петербурга предложили помочь детям из малообеспеченных семей цифровой техникой для дистанционного обучения. Губернатор Северной столицы Александр Беглов опубликовал соответствующее обращение на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что режим всеобщей самоизоляции продлится до 30 апреля, однако школьники уже с 6 апреля вернутся с каникул и возобновят дистанционное обучение. По словам Беглова, на сегодняшний день в Петербурге 507 тысяч школьников, из них порядка 16 тысяч не имеют техники, которая нужна для обучения на дому. Также некоторые дети испытывают проблемы с выходом в Интернет, передает телеканал «МИР24».

Губернатор отметил, что на складах нет такого количества техники, а учебный процесс начинается уже в понедельник. По его словам, на данный момент удалось найти более четырех тысяч планшетов.

Беглов попросил горожан, у которых есть в доме невостребованный планшет или ноутбук, сообщить об этом на горячую линию городского комитета по образованию.