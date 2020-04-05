Историка-убийцу Олега Соколова доставили в СИЗО «Кресты»

Санкт-Петербург, 5 апреля. Историка-расчленителя Олега Соколова этапировали в следственный изолятор «Кресты». Об этом заявил адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки историка Александр Почуев.

Историка доставили в СИЗО в полдень 5 апреля. В данный момент Соколов находится в карантине. По словам адвоката, в ближайшее время он будет добиваться встречи со своим подзащитным, передает «Петербургский дневник».

Напомним, что ранее Соколов пребывал в изоляторе «Бутырка» в Москве, так как расследование проводилась в столице. Стоит отметить, что там же историк прошел психиатрическую экспертизу, в результате которой он был признан вменяемым. Рассмотрением уголовного дела займется Октябрьский районный суд Петербурга. Ближайшее заседание будет проходить в режиме видеосвязи 9 апреля.

Соколов был задержан в Петербурге 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. По версии следствия, 8 ноября в ходе конфликта со своей любовницей, аспиранткой Анастасией Ещенко, он убил девушку из охотничьего ружья, после чего расчленил и попытался избавиться от останков.