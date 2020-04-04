Беглов изменил постановление о мерах по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в которое внесли правки.

Власти продлили режим самоизоляции для горожан старше 65 лет до конца апреля. После завершения карантина пенсионерам перечислят 2 000 рублей. Им также бесплатно выдадут лекарства и медицинские изделия.

В Петербурге отменили запрет на работу киосков с печатной прессой, точек сотовой связи и станций техобслуживания автомобилей. Все объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Северной столицы, продолжат свою работу.

С 7 по 10 апреля в МФЦ города будут выдавать документы, запрос на которые поступил до 27 марта. Все детские и спортивные площадки, сады и скверы будут закрыты до 30 апреля. Школы Петербурга переходят на дистанционное обучение до 30 апреля.

Губернатор Петербурга неоднократно призывал людей старше 65 лет не выходить на улицу. Пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний, входят в группу риска по коронавирусу. Беглов подчеркивал, что во время эпидемии «неуязвимых» нет, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Петербурге 171 человек заразился коронавирусом, семь человек полностью выздоровели, еще двое скончались. Всего в России коронавирусом заражены 4731 человек, 333 человека выздоровели, жертвами вируса стали 43 человека.