Запрет на работу газетных киосков отменили в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Власти Петербурга отменили введенный ранее запрет на прямую продажу периодической печати на время особого режима по коронавирусу.

Правительство города 3 апреля разрешило распространение печатных материалов, также киоски с газетами могут возобновить свою работу. Как сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга, разрешается работа салонов связи, станций техобслуживания и ремонт автомобилей.

Напомним, что Союз журналистов Петербурга и Ленобласти призвал власти включить печатные СМИ в рекомендованный список непродовольственных товаров первой необходимости.

В городе закрыты все точки розничной торговли, кроме аптек и автозаправочных станций, продуктовых магазинов. Кафе и рестораны, ночные клубы, кинотеатры и театры тоже закрыты. Исключением являются точки общественного питания, где еду готовят на вынос и где осуществляется доставка на дом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан оставаться дома и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса, в том числе 15 в Петербурге. Всего в стране зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах.