Жительница Ленобласти обнаружила дома тело дочери-восьмиклассницы

Санкт-Петербург, 4 апреля. Тело 14-летней дочери обнаружила жительница Всеволожского района Ленинградской области.

Мать обнаружила погибшую вечером 3 апреля. Девочка училась в восьмом классе в одной из школ Сертолово. На место происшествия прибыла полиция, тело направили в морг.

По предварительным данным, следов насильственной смерти школьницы не найдено. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, ведется расследование.

Накануне сообщалось, что в Калининграде нашли тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями.