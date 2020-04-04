Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Жительница Ленобласти обнаружила дома тело дочери-восьмиклассницы

37
0 Оставить комментарий

Жительница Ленобласти обнаружила дома тело дочери-восьмиклассницы

Санкт-Петербург, 4 апреля. Тело 14-летней дочери обнаружила жительница Всеволожского района Ленинградской области.

Мать обнаружила погибшую вечером 3 апреля. Девочка училась в восьмом классе в одной из школ Сертолово. На место происшествия прибыла полиция, тело направили в морг.

По предварительным данным, следов насильственной смерти школьницы не найдено. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, ведется расследование.

Накануне сообщалось, что в Калининграде нашли тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями.

Новости партнеров

Новости партнеров