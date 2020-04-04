Грузовик едва не вылетел с КАД в Петербурге, есть видео

Санкт-Петербург, 4 апреля. Грузовой автомобиль врезался в ограждение на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге и едва не вылетел с дороги.

Авария произошла вечером 3 апреля на съезде с КАД на Пулковское шоссе. Столкновение чуть было не закончилось трагедией. На опубликованных кадрах видно, что грузовик с закрепленной фурой уперся в металлический забор и разорвал его.

Как сообщает Пятый канал, водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в ограждение. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом бедра и голени.

На месте ДТП работали спасатели МЧС. Они вызволили водителя из искореженного кузова. Для этого пришлось разрезать кабину грузовика.

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