В петербургском метрополитене будут дезинфицировать проездные жетоны

Санкт-Петербург, 3 апреля. В петербургском метрополитене активно проводят дезинфицирующие мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавируса. Специальной обработке будут подвергаться и проездные жетоны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как метрополитен обеспечивает безопасность пассажиров во время пандемии коронавируса. Он одобрил ужесточение мер по уборке и дезинфекции подземного транспорта.

В метро проводится дезинфекция общественных зон, в том числе четырежды в сутки делается влажная уборка пассажирских зон с использованием дезинфицирующих средств, ежечасно на конечных станциях протираются поручни.

В кассах метро продаются новые жетоны. Для профилактики распространения вируса их также будут подвергать специальной обработке.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что сотрудники московского метрополитена наклеивают разметку на платформах, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.