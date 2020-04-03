Биолог Глазков рассказал, как коронавирус привлек в Петербург диких животных

Санкт-Петербург, 3 апреля. В спальных районах опустевшего Петербурга можно все чаще встретить диких животных. Пандемия создала уникальную ситуацию для дикой природы города, считает известный биолог Павел Глазков.

По его мнению, это логично, учитывая общее затишье: город пуст, людей практически нет. К примеру, в районе Петергофа регулярно появляются лисы.

«Фактор беспокойства в виде людей отошел в сторону, и вероятность встретить лисиц, ежей, енотовидных собак, тех же кабанов увеличивается», — подчеркнул он.

Специалист не исключил, что скоро на улицах можно будет наблюдать и множество птиц.

«Через Ленобласть и Петербург проходит крупнейший миграционный путь птиц … сейчас есть вероятность, что птицы, которые пролетали город транзитом, могут с большей вероятностью сесть и отдохнуть в черте города», — пояснил он.

Напомним, 31 марта город ушел на полную самоизоляцию. Не работают торговые центры, рестораны и многочисленные кафе. Жители сидят по домам и покидают свои жилища только в случае крайней необходимости. Такие меры будут действовать вплоть до 30 апреля в связи с необходимостью противостоять распространению коронавирусной инфекции.