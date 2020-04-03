Санкт-Петербург, 3 апреля. Локальный режим ЧС в тестовом режиме введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко.

Режим ЧС введут на следующей неделе для отработки взаимодействия экстренных служб. Решение о населенном пункте примут в выходные дни. Об этом Дрозденко заявил на совещании с главами районных администраций.

«Мы выбираем населенный пункт по введению локального режима ЧС, чтобы посмотреть на взаимодействие всех служб и средств, задействованных в системе по ЧС», — сказал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти добавил, что в регионе продолжаются карантинные мероприятия. Закрытие границ между областью и Петербургом не планируется, транзитные потоки отменять не будут.