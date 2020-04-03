По последним данным, в Ленобласти зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки коронавирусом заболели десять человек.

По словам Дрозденко, эти показатели были ожидаемы, ситуация под контролем. Он отметил, что под наблюдением медиков находятся три тысячи жителей, которые вернулись из-за рубежа.

Власти контролируют, как соблюдается карантин, в том числе с помощью данных мобильных операторов. Всем, кто нарушает режим самоизоляции, грозят штрафы в 40 тысяч рублей, возможна уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что приехавшие на дачу жители Петербурга должны оставаться в пределах одного поселения. Это также касается жителей Ленобласти.