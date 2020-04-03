Санкт-Петербург, 3 апреля. Локальный режим ЧС в тестовом режиме введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко.
Режим ЧС введут на следующей неделе для отработки взаимодействия экстренных служб. Решение о населенном пункте примут в выходные дни. Об этом Дрозденко заявил на совещании с главами районных администраций.
«Мы выбираем населенный пункт по введению локального режима ЧС, чтобы посмотреть на взаимодействие всех служб и средств, задействованных в системе по ЧС», — сказал Дрозденко.
Губернатор Ленобласти добавил, что в регионе продолжаются карантинные мероприятия. Закрытие границ между областью и Петербургом не планируется, транзитные потоки отменять не будут.
По последним данным, в Ленобласти зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки коронавирусом заболели десять человек.
По словам Дрозденко, эти показатели были ожидаемы, ситуация под контролем. Он отметил, что под наблюдением медиков находятся три тысячи жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Власти контролируют, как соблюдается карантин, в том числе с помощью данных мобильных операторов. Всем, кто нарушает режим самоизоляции, грозят штрафы в 40 тысяч рублей, возможна уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что приехавшие на дачу жители Петербурга должны оставаться в пределах одного поселения. Это также касается жителей Ленобласти.