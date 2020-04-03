Суды Петербурга получили более 30 дел о нарушении самоизоляции

Санкт-Петербург, 3 апреля. Более 30 дел получили суды Петербурга о привлечении к ответственности за нарушение самоизоляции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Рассмотрение большинства дел назначили на 6 апреля. Мировой судья Курортного района постановил привлечь к ответственности Дмитрия Е., который нарушил режим самоизоляции.

25 марта петербуржец прибыл из Катара и должен был находиться 14 дней на карантине. Он получил предписание о самоизоляции, но нарушил его утром 31 марта.

В Петербурге выписано 170 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Сотрудники полиции регулярно проверяют горожан, которые должны оставаться дома.

Тех, кто уклоняется от требований врачей, доставляют в обсерваторы и привлекают к ответственности. Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение карантина.

Речь идет об увеличении штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических мер — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 50 тысяч до 150 тысяч для должностных лиц. Максимальная санкция — полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что власти Ленобласти со следующей недели вводят локальный режим ЧС в одном из населенных пунктов региона. Это необходимо, чтоб отработать совместные действия экстренных служб.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Петербурге 156 человек заболевших коронавирусом, семь человек выздоровели, двое скончались.