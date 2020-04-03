Новый корпус пансиона Минобороны России появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Глава попечительского совета пансиона воспитанниц Минобороны России в Петербурге Валентина Матвиенко сообщила о строительстве нового комплекса.

Корпуса площадью 20 тысяч кв. метров появятся на Безымянном полуострове. Комплекс построят в три этажа, здесь заработают фехтовальные залы, стадион для занятий легкой атлетики, тир, музыкальная школа, танцевальные классы.

На восточной части полуострова возведут театр на 600 мест, пишет издание «Петербургский дневник».

В пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ добавили, что рядом с пансионом появятся зеленые насаждения и парк. По периметру полуострова организуют велодорожки.

Бычий и Безымянный полуостров соединят крытым мостом, на другой стороне установят плавучую сцену. После завершения проекта пансион станет достопримечательностью города. Учреждение будет символом возрождения известного Смольного института благородных девиц.

Ранее сообщалось, что памятник рабочим Вагоностроительного завода имени Егорова демонтировали на Заставской улице в Петербурге. Это произошло из-за смены владельца здания.