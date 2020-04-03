Чумной доктор в «носатой» маске вышел на улицы Выборга

Выборг, 3 апреля. Волонтеры Выборгского музея показали ролик с чумным доктором и дезинфектором, предупредив горожан о режиме самоизоляции.

Музей закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой. Сотрудники перешли на удаленную работу, в заповеднике работает только охрана и технические службы, пишет издание «Петербургский дневник».

Творческий коллектив музея призвал горожан сидеть дома, показав Средневековый Выборг. Видео в стиле хоррор сняли волонтеры. На кадрах чумный доктор в шляпе и остроносой маске тушит свечи и выходит на улицу.

Еще один герой ролика — современный дезинфектор, который готовится к работе. Чумный доктор и дезинфектор встречаются у дверей Выборгского замка.

«Чумный доктор» — устоявшееся в Средневековье определение врача, который лечил больных бубонной чумой во время эпидемии. С XVII века главной особенностью таких врачей стал защитный костюм с «носатой» маской.

Считалось, что эта маска отпугивает болезнь и защищает врача от зловония, исходящего от больного. На самом деле, на кончик маски помещали сильно пахнущие травы, а дыхание доктора облегчали специальные отверстия, проделанные сверху.

Защитный костюм изготавливали из пропитанной маслом натуральной кожи. Он должен был полностью закрывать все части тела врача.

Костюм придавал черному доктору мистический ореол. Позднее этот образ появился в итальянской литературе, а затем стал частью Венецианского маскарада.