Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Санкт-Петербург, 3 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память погибших при теракте в метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года.

Сегодня исполняется три года с момента жестокого теракта. Беглов возложил цветы к мемориальной доске на станции метро «Технологический институт».

Между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. Теракт унес жизни 16 человек, пострадали 103 пассажира.

Напомним, что в декабре 2019 года суд в Петербурге приговорил десятерых фигурантов дела о теракте к наказанию в виде лишения свободы на срок от 19 до 28 лет. Главный фигурант Аброр Акимов получил пожизненный срок.