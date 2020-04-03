Беглов подтвердил отсутствие планов по полному закрытию Петербурга

Санкт-Петербург, 3 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти не планируют полностью закрывать город из-за коронавируса.

Беглов подчеркнул, что необходимые меры по ограничению передвижения уже действуют.

«Никто город закрывать не собирается. Вводятся определенные ограничения. Прежде всего, можно на частном транспорте передвигаться по городу. В работе общественного транспорта введены ограничения. Станции метро на вход будут закрываться в 22.00, наземный транспорт — в 23.00. Будут закрыты девять дублирующих станций метро», — рассказал губернатор в эфире телеканала «78».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нерабочий период с сохранением заработной платы в стране продлевается до конца апреля. Глава государства подчеркнул, что региональные власти вправе вводить дополнительные ограничения в зависимости от обстановки на местах.

«Я благодарен президенту, который расширяет наши полномочия. Мы должны иметь возможность принятия решений. Потому что страна большая и ситуации везде разные. Это не просто тебе дают полномочия, ты отвечаешь за те решения, которые принимаешь, перед президентом и населением. Поэтому должна быть взвешенная и разумная политика», — отметил Беглов.

Губернатор сообщил, что ограничения, связанные с передвижением по Петербургу и работой предприятий города, также продлеваются до 30 апреля.

На сегодняшний день в Северной столице выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Из больниц в связи с выздоровлением выписаны 20 человек. Двое пациентов скончались от осложнений.

Первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что нарушение самоизоляции по всей России превращается в основную причину распространения COVID-19.