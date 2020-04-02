Беглов ввел новые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

Санкт-Петербург, 2 апреля. Средства обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге перераспределены для борьбы с COVID-19. Соответствующий региональный закон подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В соответствии с введенными мерами, 1,1 миллиарда рублей средств фонда ОМС, заложенных для проведения профилактических медицинских мероприятий, будут направлены на лечение заболеваний в амбулаторных условиях, передают «Невские новости».

Кроме того, эти средства будут направлены на борьбу с опасными инфекциями, включая пандемию нового типа COVID-19.

Также закон предполагает возможность пополнения регионального резервного фонда за счет городского бюджета, что можно использовать для финансирования мероприятий по противодействию распространения коронавируса.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, при этом в течение предыдущих суток было госпитализировано 22 новых пациента с COVID-19. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли семь человек, двое скончались.