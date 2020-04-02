Продажа алкоголя и табака в Петербурге продолжится несмотря на ограничения

Санкт-Петербург, 2 апреля. Правительство Петербурга приняло решение, что магазины табачной и алкогольной продукцию продолжат работать в городе несмотря на ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Обсуждались уже принятые меры и дальнейшие шаги по поддержке городского бизнеса. Также было заявлено, что производители табачных изделий и алкогольных напитков не будут останавливать работу», – сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город сохраняет высокий индекс самоизоляции на протяжении всей недели. Так, например, количество пассажиров в городском метрополитене уменьшилось на 86% по сравнению с аналогичным днем прошлого года.

Он также отметил, что органами власти проводится полный аудит всей специализированной медтехники в лечебных учреждениях.

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга продлили принятые ранее меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции до 30 апреля 2020 года. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после обращения президента РФ Владимира Путина к нации.