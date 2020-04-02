Власти Петербурга продлили режим самоизоляции до 30 апреля

Санкт-Петербург, 2 апреля. Власти Петербурга продлили все ранее принятые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции до 30 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Смольного.

«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — заявил губернатор Александр Беглов после обращения к нации президента РФ Владимира Путина.

В Смольном уточнили, что продленные меры касаются, в том числе, режима работы городских служб и предприятий, запретов и ограничений на передвижения по городу.

По словам Беглова, на днях в Петербурге была создана рабочая группа по организации медицинской помощи. Она будет анализировать данные мониторинга ситуации в городе. Сроки ограничений могут быть сокращены по результатам мониторинга.

Глава города добавил, что меры по борьбе с COVID-19 должны приниматься с оглядкой на необходимость сохранения рабочих мест и доходов горожан. Меры поддержки, по словам градоначальника, уже разработаны.

«Это налоговые послабления, отсрочки от оплаты аренды, продление моратория на демонтаж ларьков, расширение рынков сбыта социально значимой продукции», — заявил Беглов.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. При этом регионам предоставляется право самим определять степень строгости изоляционных мер. Нерабочий период может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавала «Газета.ру». Однако пока говорить о такой перспективе не приходится. По словам Путина, вирусологи полагают, что «пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране».

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя принятые мере в беседе с RT, отметил, что все они оправданы. Решение главы государства подойти к проблеме дифференцированно, с учетом обстановки в регионах, парламентарий назвал взвешенным.