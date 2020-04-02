Беглов заявил о создании рабочей группы по противодействию коронавирусу в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Рабочую группу по противодействию распространению новой китайской инфекции создали в Петербурге. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По словам Беглова, рабочую группу создали на базе медицинского центра имени Алмазова. Для предотвращения распространения коронавируса в группе были собраны лучшие ученые и практики под руководством академика Евгения Шляхто.

«В Петербурге всегда была сильная медицина — городское здравоохранение, федеральные научные и исследовательские центры и частные клиники нарабатывали свой опыт, осваивали новые технологии и воспитывали уникальных специалистов», — заявил Беглов.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация заставляет лучших специалистов собрать все наработки в один кулак, чтобы не дать эпидемии захлестнуть город. Беглов заявил о необходимости создания обширной цифровой системы учета зараженных, а также проработке грамотной маршрутизация больных. По его словам, нужно разработать четкие протоколы действий на случай, если количество пациентов будет увеличиваться.

Беглов выразил благодарность тем, кто прислушался к властям и остался дома в режиме самоизоляции. Он также поблагодарил людей, которые продолжают работать и поддерживать нормальную жизнедеятельность города.