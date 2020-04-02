Хирурги бесплатно принимают петербуржцев в Клинике Пирогова

Санкт-Петербург, 2 апреля. Хирурги из клиники Пирогова приглашают жителей Петербурга на бесплатный прием. Медицинское учреждение осуществляет свою деятельность по постановлению главного санитарного врача по Северной столице. Об этом говорится в присланном Федеральному агентству новостей пресс-релизе.

Клиника Пирогова расположена на Большом проспекте в Петербурге. Медики помогают пациентам, состояние которых требует срочного врачебного вмешательства, а также людям, которые страдают от хронических и острых заболеваний.

Специалисты говорят, что помимо коронавирусной инфекции существует целый ряд заболеваний, которые требуют безотлагательного врачебного вмешательства.

«Нельзя оставлять без врачебной помощи пациентов, страдающих от, например, желчнокаменной болезни или от грыж брюшной стенки. Мы хотим помочь именно таким людям», — рассказал представитель клиники Пирогова.

Хирурги клиники бесплатно принимают петербуржцев для консультации и назначения лечения. В медучреждении можно получить компетентные ответы на вопросы, касающиеся эзофагита, рефлюкс-эзофагита, геморроя, ЖКБ, диафрагмальных грыж, щитовидной железы, а также различных видов грыж брюшной стенки.