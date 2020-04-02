Ветераны предложили создать аллею городов-героев России в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Ветераны обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением создать в городе мемориал в виде аллеи городов-героев России. Северная столица осталась единственным городом, в котором нет подобного комплекса. Об этом заявили в Совете общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Согласно разработанному эскизу, мемориальный комплекс должен включать в себя гранитные блоки с изображением Звезды Героя и названием города-героя. Планируется, что внутрь блока будет помещена капсула с рубежей обороны этих городов в годы Великой Отечественной войны. Ветераны уверены, что появление такого комплекса станет яркой страницей в истории Северной столицы, передает «Петербургский дневник».

«Мы, ветераны, уверены, что положительное решение по этому вопросу увековечит историческую память о подвиге наших отцов и дедов, воспитанию наследников великой Победы», — рассказал председатель ветеранской организации Василий Волобуев.

Ветераны стали авторами еще одной инициативы, согласно которой в преддверии 75-летия Победы и в честь подвига Ленинграда предлагается присвоить атомному ледоколу «Лидер» имя «Ленинград».

Напомним, что атомоходы проекта 10510 «Лидер» претендуют на звание самых мощных в мире. Планируется, что будут построены три таких судна, которые будут обеспечивать навигацию по Северному морскому пути, а также совершать экспедиции в Арктику.