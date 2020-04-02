Девятиклассник надругался над 10-летней девочкой в Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 апреля. Девятиклассника подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, во время выезда бригады медиков по вызову на улицу Катерников, к одному из медработников обратился мужчина. Он сообщил, что его приемный сын совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его родной дочери в одном из дачных домов Ленобласти.

Медицинские работники передали информацию о преступлении сотрудникам правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый подросток находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время полиция устанавливает подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 23-летней девушки. Злоумышленник напал на москвичку в подъезде одного из жилых домов в Зеленограде и изнасиловал ее, передает РИАМО.