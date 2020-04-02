Полиция опровергла фейк о блокпостах на въезде в Петербург

Санкт-Петербург, 2 апреля. Распространяемая в соцсетях информация о якобы выставленных на подъездах к Санкт-Петербургу в рамках борьбы с коронавирусом блокпостах, является ложной. Об этом заявил замначальника полиции по охране общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов.

«Это полный фейк. Фотографии, которые прикрепляются к сообщениям, взяты с учений. Карта, которая якобы отражает расположение техники внутри города, не соответствует действительности», — сообщил в Telegram-канале городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Веселов.

По его словам, контроль над въездом в Петербург ведется в обычном порядке.

В Петербурге за последние сутки выявлено 27 новых случаев заболевания COVID-19, в Ленинградской области - шесть случаев. В городе действует обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Остальным жителям Петербурга также рекомендовано его соблюдать. В общественных местах все граждане обязаны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания началась в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай). В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении опасной инфекции. Вскоре случаи заболевания начали фиксироваться по всему миру. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

К настоящему моменту Университет Джона Хопкинса (США) подтвердил более 47 тысяч летальных исходов, общее количество зараженных в мире превысило 935 тысяч человек. В России подтверждены 2777 случаев заболевания, умерли 24 человека.