Обнаженное тело женщины со следами укусов обнаружили в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Искусанный и раздетый труп женщины обнаружили в Московском районе Петербурга. Личность погибшей установить пока не удалось. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Северной столицы.

По имеющимся данным, обнаженное тело со следами укусов было найдено 1 апреля на одной из улиц Московского района. Правоохранители предположили, что искусать тело могли собаки. Отмечается, что личность погибшей женщины установить не удалось. Причину смерти будут выяснять специалисты. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, передают «АиФ».

В данный момент полицейские устанавливают подробные причины и обстоятельства гибели женщины.