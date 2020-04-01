Массовые траурные мероприятия в годовщину теракта в метро отменили в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. В этом году в Петербурге не будут проводить массовые мероприятия, посвященные годовщине теракта в метро из-за эпидемии коронавируса. Распространение опасной китайской инфекции внесло свои коррективы в планы городских властей. Об этом рассказали в комитете по социальной политике Северной столицы.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают постоянную связь с родственниками погибших и пострадавших в результате трагических событий 3 апреля 2017 года. Массовые памятные мероприятий пришлось отменить из-за ситуации с распространением коронавируса и введения особых ограничительных мер, передает «Петербургский дневник».

«Знаем обо всех проблемах и стараемся их решать», – сообщил председатель комитета Александр Ржаненков.

В годовщину теракта близкие пострадавших посещали храмы, чтобы помянуть родных, но в этом году из-за инфекции горожан просят воздержаться от посещения культовых мест. В соборе Святой Живоначальной Троицы планировалось проведение панихиды по жертвам теракта, а в 13.00 должно было состояться открытие памятной доски в перронном зале на станции метро «Технологический институт».