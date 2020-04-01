Синоптики рассказали, когда в Петербурге придет тепло

Санкт-Петербург, 1 апреля. Снег и небольшая метель являются вполне типичными признаками апреля в Петербурге. О том, когда стоит ждать прихода настоящей весны, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Небольшие заморозки не являются чем-то аномальным или странным. Для Петербурга подобная погода совсем типична даже для апреля.

«У нас, бывает, и в 20-х числах по 10–15 сантиметров снега выпадает, приходит большой циклон, и в мае снег был, и в начале июня не так давно. Мы в очень северных районах живем, любой возврат холода будет сопровождаться снегом», — заявил синоптик.

По его словам, сейчас наступает тот момент, когда через Петербург проходят циклоны, которые дополнительно принесут с собой новые осадки в виде снега. Из-за положительных значений температуры днем, снег будет быстро таять, однако небольшой минус и осадки сохранятся еще какое-то время, передает «Инфореактор».

«В ближайшие 10 дней еще будут наблюдаться такие циклоны с похолоданиями, в основном мокрый снег, но мы его увидим», — сообщил Колесов.

Колесов предположил, что повышения температуры стоит ожидать в середине месяца.