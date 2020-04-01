Лишившимся работы из-за коронавируса петербуржцам окажут помощь

Санкт-Петербург, 1 апреля. Городские власти окажут поддержку тем, кто лишился работы или бизнеса из-за вспышки коронавируса в Петербурге. Вопросы оказания помощи сферам, пострадавшим в результате распространения опасной китайской инфекции и введения ограничительных мер, обсуждались на заседании Законодательного собрания.

Вице-губернатор Евгений Елин внес законопроект, который позволит выделять средства из резервного фонда городского бюджета не только на непредвиденные расходы, но и ряд других. Он добавил, что в ввиду сложившейся ситуации с коронавирусом, в город поступили дополнительные средства из федерального бюджета. По его словам, город испытывает нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Мы ожидаем поставки, централизованные через Минпромторг, во-первых. Во-вторых, мы напрямую работаем с поставщиками», – отметил он.

Он также подчеркнул, что власти будут помогать лишившимся работы горожанам. Он не назвал источник финансирования для оказания этой помощи.

Парламентарии обсудили также вопросы выплат социальным группам, выплат к 75-летию Победы, а также помощи малому и среднему бизнесу.