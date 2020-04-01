Умерших пациентов с коронавирусом будут хоронить в цинковых гробах в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Скончавшихся людей с коронавирусной инфекцией в Петербурге будут хоронить только в цинковых гробах. Об этом свидетельствует «Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей», подписанное главным санитарным врачом Северной столицы Наталией Башкетовой.

В 23-м пункте предписания говорится о том, что руководство города должно исключить церемонию прощания с умершими. В тексте нечего не говорится о том, как будет проводиться погребение или процедура кремации. Кроме того, неясно смогут ли присутствовать при этом близкие и родственники усопшего, передают «АиФ».

В данный момент распоряжение носит внутренний характер для медицинских учреждений.

По имеющееся информации, в Смольном должны подготовить необходимые документы, которые дадут законные основания для этих мер.