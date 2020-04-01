Пытавшуюся скрыться женщину с коронавирусом задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Правоохранители задержали нарушившую режим самоизоляции девушку с коронавирусом в Луге. Из-за нее принудительной госпитализации подверглись водитель такси и еще один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 24-летняя девушка пыталась скрыться и избежать карантина после того, как узнала о положительных результатах теста на наличие опасной коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор и городская прокуратура обратились в полицию для установления местонахождения девушки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Беглянку задержали на подъезде к Петербургу, в такси с ней ехали водитель и его сожительница. В данный момент все трое помещены под наблюдение врачей в больницу имени Боткина. Правоохранители устанавливают личности тех, кто мог контактировать с инфицированной женщиной ранее.

Материалы по данному факту будут собраны компетентными органами и переданы представителям следствия.