Нарушившую режим карантина кальянную взяли штурмом в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Силовики взяли штурмом кальянную, которая уже дважды нарушала режим карантина в Петербурге. Во время спецоперации там был найден контрафактный алкоголь.

Вопреки действующим ограничительным мерам, связанным с недопущением распространения опасной китайской инфекции, заведение продолжало работу и подвергало опасности жизни посетителей. Первое нарушение было зафиксировано правоохранителями 30 марта. На владельцев был составлен протокол.

Полицейские повторно решили проинспектировать кальянную 31 марта и обнаружили, что заведение по-прежнему открыто. В ходе осмотра помещений был обнаружен алкоголь, хранящийся с нарушениями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает «Инфореактор».

Напомним, что Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект об уголовной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.