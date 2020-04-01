Сотрудники кадетского корпуса СК РФ доставили продукты и лекарства ветеранам в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Сотрудники кадетского корпуса Следственного комитета России оказали помощь самоизолированному ветерану Великой Отечественной войны и ее дочери в Петербурге.

Большинство жителей преклонного возраста находятся в самоизоляции из-за угрозы распространения новой китайской инфекции. Сотрудники кадетского корпуса доставили продукты питания и лекарства ветерану Великой Отечественной войны Валентине Румянцевой и ее дочери — жительнице блокадного Ленинграда Елене.

Сотрудники и кадеты корпуса уже навещали пенсионерок в преддверии Международного женского дня. Ветераны выразили им огромную благодарность за внимание и помощь.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Валентина Румянцева родилась в 1918 году в Костромской области. В 1924 вместе с семьей переехала в Ленинград. В 1940 году окончила Ленинградский медицинский институт и получила профессию врача-патологоанатома. Во время блокады Ленинграда она курировала работу госпиталей и занималась исследованием морфологии клеток погибших для недопущения распространения эпидемий. После войны продолжила работу в учреждениях здравоохранения, вплоть до достижения 90-летнего возраста. Ветеран награждена Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За доблестный труд», знаком «Житель блокадного Ленинграда», знаком «Отличник здравоохранения» и другими наградами.