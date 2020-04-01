В Петербурге закрыли девять станций метро

Санкт-Петербург, 31 марта. Власти Санкт-Петербурга будут поэтапно закрывать станции на вход раньше чем по обычному графику. Как сообщает пресс-служба петербургского метро, это связано со снижением пассажиропотока на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Решением комитета по транспорту … в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции с 1 апреля 2020 года вводятся изменения в работе метрополитена и наземного общественного транспорта. Все станции Петербургского метрополитена будут поочередно закрываться для входа пассажиров начиная с 22.00 и прекращать работу в 23.00. Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций», — гласит сообщение пресс-службы.

В нормальном режиме работы метро закрывается на вход в районе полуночи или позже – это зависит от конкретной станции. Кроме того, будут полностью закрыты для входа и выхода девять станций метро: вестибюли №1 и №2 станции «Невский проспект», вестибюли №1 и №2 станции «Новокрестовская», вестибюль станции «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт 1», «Маяковская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Звенигородская».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что эпидемия была спровоцирована новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей коронавируса во всем мире достигает 800 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 38 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

По последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались два человека. Информацию по коронавирусу в России можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.